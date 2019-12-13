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باحثة: نرجو أن تكون الجهات المعنية بالمرأة بنفس تحضر السيسي
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:13 ص
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هدى عبدالرازق
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قالت عبير سليمان، باحثة في شئون المرأة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يولي المرأة اهتمامًا حقيقيا على المستوى التشريعي والاقتصادي، مؤكدة أن المرأة المصرية على رأس أولويات الرئاسة المصرية.
ووصفت "عبير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، الحقبة الزمنية الحالية بالحقبة الذهبية للمرأة المصرية، مطالبة كل الجهات المعنية بالمرأة وحقوقها أن يكونوا بنفس الوعي والادراك والتحضر الذي يتحدث به الرئيس السيسي.
وأشادت بطمأنة الرئيس السيسي للمرأة المصرية فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، وأنه لن ينتقص من حقوقها، مضيفة أن المرأة المصرية تقوم بدور بالغ الأهمية في تربية النشىء، وهى البوصلة التي يمكن أن تبني المجتمع أو تهدمه.
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