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"البنك الدولي" يقترحا مشروعا جديدا لمصر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:39 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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اجتمع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، مع وفد البنك الدولي لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية والتباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين.

استعرض وفد البنك الدولي مشروعًا جديدا للتعاون بين الجانبين وهو مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل.

وفي مجال السكة الحديد أشار الوفد إلى أن البرنامج يشمل التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع ويشتمل ايضا على نظام اداري حديث في قطاع النقل البحري يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات اداء الموانىء وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة.

كما يشمل البرنامج سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، حيث أشار وزير النقل الى الأهمية الكبيرة للجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.

حضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، في بداية اللقاء أكد الوزير على أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل (السكك الحديدية - المترو - النقل البري -النقل البحري ) كما أكد وفد البنك الدولي على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل في مختلف القطاعات.

ثم استعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة إشارات بني سويف- أسيوط، وأسيوط- نجع حمادي، والقاهرة – الإسكندرية.

حيث صرح وزير النقل على ضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير منظومة الاشارات نظرا لأهميتها الكبيرة في رفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية وتم الاتفاق على زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تجديد قضبان السكك الحديدية وتكثيف الاعمال لسرعة الإنتهاء من مشروعات كهربة الاشارات وابدى البنك استعداده لتمويل كهربة اشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة اشارات هذه المسافة.
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الكلمات المفتاحية

وفد البنك الدولي وزارة النقل برنامج النقل الاخضر المستدام والشامل البنك الدولي

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