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تأجيل إطلاق سيارة فيراري الكهربائية بسبب مشاكل في تقنية الشحن

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:27 ص
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بوابة الفجر
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قال الرئيس التنفيذي لشركة فيراري لويس كاميليري في مقابلة أنه نظرًا لأنه لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من التطوير لتكنولوجيا بطارية طاقة السيارة الكهربائية ، فلن يتم إطلاق أول سيارة كهربائية نقية من فيراري حتى عام 2025، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وقد صرح مسؤولين سابقين في فيراري، أنهم سيطلقون نماذج كهربائية بعد عام 2022 لتنافس تسلا في مجال السيارات الكهربائية الراقية، وتوقع المحللون أن فيراري ستطلق سيارات كهربائية نقية بعد عام 2023 ، لكنهم لم يتوقعوا تأجيل هذه المرة إلى 2025.

وقال لويس كاميليري "نظرًا لأن تقنية طاقة البطارية لا تزال غير ناضجة، وواجهت فيراري مشاكل في سرعة شحن السيارات الكهربائية، لذلك تقرر تأجيل إطلاق سيارة كهربة ما بعد عام 2025."

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت فيراري أول سيارة رياضية هجينة، وهي SF90 Stradale، التي تعمل بمحرك توربيني يعمل بالقدرة 3.9T V8 وثلاثة محركات كهربائية، مع قدرة قصوى مجتمعة تبلغ 1000 حصان، 0 -100 كم / ساعة تسارع يستغرق سوى 2.5 ثانية.

بالإضافة إلى ذلك ، كشف لويس كاميليري أن فيراري تعمل أيضًا على تطوير تقنيات جديدة للطاقة ، مثل طاقة الهيدروجين والوقود الحيوي.

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فيراري سياراة كهربائية تسلا السيارة الكهربائية السيارات الجديدة اخبار السيارات

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