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اسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-12-2019

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:14 ص
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أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الاقتصادي
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اسعار اللحوم اليوم 
تباين في اسعار اللحوم اليوم بالأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، وذلك بعد تصريحات وزارة الزراعة المصرية باعتزامها رفع اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربين بعد أن أوقف بعضهم النشاط بعد أن تعرض لسلسلة كبيرة من الخسائر خاصة أصحاب مزارع الدواجن، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الاسعار اليوم في الاسواق على النحو التالي:


اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية 
تباينت اسعار اللحوم البلدى  في الاسواق المحلة خلال الفترة الحالية ، حيث سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها، فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات، وسجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.


اسعار اللحوم المستوردة في الأسواق اليوم 
تستقر اسعار اللحوم المستوردة في الاسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها، وسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.


اسعار اللحوم فى مصر اليوم 

لكندوز

من 110 إلى 140 جنيه 

البتلو

من 140 إلى 180 جنيه

الضأن

 125 إلى 150 جنيه

اللحم الجاموسي

 130 إلى 160 جنيه

اللحم الجملي

 100 إلى 120 جنيه

 اللحم البرازيلي

 75 إلى 85 جنيه

 اللحم السوداني

 75 جنيه

اللحم الهندي

 75 جنيه

 الضأن المستورد

 60 إلى 80 جنيه

 سعر الكبدة المجمدة

 30 جنيه

 سعر الكبدة البلدي

 130 جنيه



اسعار اللحوم والدواجن

تعتزم وزارة الزراعة المصرية  خلال الفترة الحالية رفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن أسعار اللحوم والدواجن في الوقت الحالي أقل من تكلفة الإنتاج؛ وفي اطار ذلك شهدت اسعار الدواجن حالة من الارتفاع في السوق خلال تعاملات اليومين الماضضين بنحو 5 جنبهات للكيلو بسبب ارتفاع الطلب على السلعه زسادة الاقبال في الاسواق من المستهلكين ترقبا لاارتفاع المقرر في الاسعار. 


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الكلمات المفتاحية

سعر الكندوز سعر الكبدة سعر البتلو تراجع الاسعار اسعار اللحوم المستوردة اسعار اللحوم المجمدة اسعار اللحوم اسعار الدواجن

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