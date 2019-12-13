اسعار اللحوم اليوم الجمعة 13-12-2019

اسعار اللحوم اليوم

تباين في اسعار اللحوم اليوم بالأسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، وذلك بعد تصريحات وزارة الزراعة المصرية باعتزامها رفع اسعار اللحوم الدواجن في الاسواق خلال الفترة المقبلة لمواجهة خسائر المربين بعد أن أوقف بعضهم النشاط بعد أن تعرض لسلسلة كبيرة من الخسائر خاصة أصحاب مزارع الدواجن، وننشر فيما يلي اخر تحديثات أسعار اللحوم في الأسواق المحلية وجاءت الاسعار اليوم في الاسواق على النحو التالي:









اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المحلية

تباينت اسعار اللحوم البلدى في الاسواق المحلة خلال الفترة الحالية ، حيث سجل متوسط سعر كيلو البتلو عند 180 جنيها، فيما سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز من 100 إلى 110 جنيهات، وسجل متوسط سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل متوسط سعر الكبدة المجمدة 30 جنيها، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم البفتيك نحو 150 جنيها.









اسعار اللحوم المستوردة في الأسواق اليوم

تستقر اسعار اللحوم المستوردة في الاسواق المحلية حيث سجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها، وسجل متوسط سعر كيلو سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، فيما سجل متوسط سعر اللحم الهندي 75 جنيه، وسجل متوسط سعر كيلو الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه.









اسعار اللحوم فى مصر اليوم





لكندوز من 110 إلى 140 جنيه البتلو من 140 إلى 180 جنيه الضأن 125 إلى 150 جنيه اللحم الجاموسي 130 إلى 160 جنيه اللحم الجملي 100 إلى 120 جنيه اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه اللحم السوداني 75 جنيه اللحم الهندي 75 جنيه الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه سعر الكبدة البلدي 130 جنيه





اسعار اللحوم والدواجن

تعتزم وزارة الزراعة المصرية خلال الفترة الحالية رفع أسعار اللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن أسعار اللحوم والدواجن في الوقت الحالي أقل من تكلفة الإنتاج؛ وفي اطار ذلك شهدت اسعار الدواجن حالة من الارتفاع في السوق خلال تعاملات اليومين الماضضين بنحو 5 جنبهات للكيلو بسبب ارتفاع الطلب على السلعه زسادة الاقبال في الاسواق من المستهلكين ترقبا لاارتفاع المقرر في الاسعار.







