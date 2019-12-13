الطالع الفلكى الجُمعَه 13/12/2019..إنعِكَاسات القَرَار!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الإكليل من 7 ديسمبر - 19 ديسمبر.





اليوم 4 كهيك قبطى ، 13 كانُون أوّل رُومى، 16 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:-جاى معانا يا ابراهيم ؟ كنت عارفه.(ماجدة الرّومى من فيلم عودة الإبن الضّال-1976)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة فى الجدى إقتران بلوتو فى الجدى-غربيّاً - تُروبِيكال سِيسْتِمْ)

كوكبان بينهما 8 درجات لاأكثر فى نفس البُرج ُسمّى إقتران ، يكون هذا الإقتران بين الزهرة وبلوتو فى ادق درجاته بمشيئة الله تعالى الخامسة و 16 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟

وقت مُناسِب لإتخاذ قرار بشكل حازم وحاسم إما بإنهاء علاقة عاطفيّة للأبد أو بالإستمرار فيها، أولإعادة تشكيل العلاقة العاطفية/الزّهرة خلال هذا الإقتران لكن مع حذر وحرص شديديْن وكل الإحتمالات يجب وضعها فى الحُسبان وانعكاس قرارك على الجبهات الأخرى من حياتك بما فيها الإجتماعية والإقتصادية و العلميّة فإما بالإستمرار أو بإلإنهاء ، هذا من شأنه أن يجعل طريقك أكثر سلاسة ونعومة خالٍ من المطبات بعد إبرام الإتفاق للشكل الجديد لتلك العلاقة ، تلقى النصح والإرشاد من الآخرين خاصةً كبار شيوخ العائلة/بلوتو والمُوافقة على الحلول الوَسَط لإنهاء المشاكل بصورة نهائيّة ومُرضِيَة لجميع الأطراف تجعل من هذا الإقتران أكثر فائدة وأقل توتّراً لك بمشيئة الله تَعَالى ، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد الفنانة الراقية ماجدة الرّومى فكل عام وهى بألف خير، هى إبنة المُوسيقار حليم الرومى من مدينة صوراللبنانية ووالدتها مصرية من مدينة بورسعيد ، إحتفالاً بها فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم ماجدة حليم الرومى و الشهرة ماجدة الرّومى ، مع التنبيه إنها لاتُعبر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(سيد القصر)،(جزيرة كريت)،(ملكة حاكمة)،(تعويذة للحظ السعيد)،(المزيد من القهوة)،(دائماً يحلم).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: شعورك بالصقيع يتوقّف على حجم الملابس الثقيلة التى ترتديها ،ربما قد وفرت قرشاً أبيض لليوم الأسمر، هذا يعنى الإنتباه لميزانيتك ونفقاتك.





برج الثور: طاقة مرتفعة عليك تفريغها فى أداء واجباتك الزوجيّة إن كنت مُتزوّجاً دون داعٍ لمُشاكسة الزوج/ة ، أو مُمارسة رياضة بدنية إن كنت عازباً.





برج الجوزاء: التفاصيل الصغيرة قد تفقدك القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل، أنظر من جديد من زاوية مختلفة لتجد الحل المفقود بمشيئة الله تَعَالى.





برج السّرطان: إحترس من تشويش العاطفة لذهنك خاصةً عند إتخاذك لقرار طويل الأجل ، توقيع عقود أو مشتروات ثقيلة ،إحرص على وجود خبير موثوق.





برج الأسد: المثل العربى ماقلّ ودلّ يعنى أن تكون مُقتضباً وواضحاً فى طلباتك أو شرح موقفك تجاه الآخرين دون أن يكون لكلامك إحتماليّة لأكثر من معنىً.





برج العذراء : أداء فروضك الدّينيّة مفيد لإستجلاب البركة و تنظيف هالتك المغناطيسيّة من تأثير سلبى قديكون لحق بك من مقابلة حدثت بالأمس القريب.





برج الميزان: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين، ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف على سلوكهم البغيض،لاتورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج العقرب: قد تقع عينك على إعلان لكورس تعليمى يرفع من مهاراتك العلمية أو فرصة لتوظيف هوايتك التى تجيدها لحصد مكاسب بالحلال، فلا تتكاسل.





برج القوس: أنت مُتفائل وتنظر للنّصف المُمتلئ من الكوب فتمسّك بمبدئك ، ابتعد عن مجالسة أعداء النجاح والحسودين ، لكن لاتُهمل نُصح الناصحين.





برج الجدى: تبدو جاداً وحازماً بشأن نفقاتك ،عليك تبنّى نفس الأسلوب عند تعاملك العاطفى مع الحبيب غير محدّد الملامح ، فإما البركة الآن أو اللعنة للأبد.





برج الدّلو: كلامك اللطيف مع أحد كبار السّنّ بعائلتك له أكبر الأثر فى تحسين حالته الصحيّة أثناء زيارتك بمشيئة الله تَعَالى ، لك بصمة خاصّة فلا تبخل بها.





برج الحوت: مشترواتك فى جولة التسوّق ناجحة بمشيئة الله تَعَالى فأنت ناصح وتعرف أين ومتى تنفق القرش، لاتلعب لعبة المُقارنة بين الحبيبة وغيرها.



