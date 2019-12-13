Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الاسماك اليوم الجمعة 13-12-2019.. وسعر كيلو البوري يسجل 50 جنيهًا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:59 ص
Advertisements
اسعار الأسماك
اسعار الأسماك
الفجر الاقتصادي
Advertisements
اسعار الاسماك اليوم 
تواصل اسعار الاسماك استقرارها في السوق المحلى اليوم الجمعة 13-12-2019، وتستمر حالة الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات الفترة الماضية في ظل توقعات بارتفاع اسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة لارتفاع اسعار اللحوم الواجن في الاسواق بناء على قرار وزارة والزراعة بحظر الاستيراد وبالتالي اتجاه المستهلك للسمك كبديل بروتيني هام ومما يرفع الطلب على السلعه في ظل استقرار المعروض منها وبالتالى ارتفاع الاسعار، بجانب الاعتماد عليه في وقت صيام عيد الميلاد الذي يرفع الطلب على الأسماك مقابل تناقصها على اللحوم الحمراء والدواجن ننشر اخر تحديثات اسعار الاسماك اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:

اسعار الاسماك في الاسواق بعد ارتفاعها الاخير
سعر كيلو السمك البوري ليتراوح 40 و50 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و150 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها.


اسعار الأسماك اليوم سوق العبور الجمعة 13 ديسمبر 2019

 تراوح كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين 25 و28 جنيهًا
 تراوح سعر كيلو السمك البوري 44 و50 جنيها
 تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها
 سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها
سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها
 تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها
 تراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.
سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.
سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.
سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.
سعر الرنجة المجمدة 28 جنيه.
سعر السردين المجمد 30 جنيه.
سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو
سعر الدنيس 90 جنيها.
 سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها
سعر الثعابين بين 50-180 جنيها
سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.
سعر كيلو القراميط 30 جنيه.
سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.
سعر كيلو البوري الممتاز من 45 الي 60 جنيه.
سعر التونة المجمدة 25 جنيه.
سعر السفرديا المجمدة 26 جنيه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر القراميط سعر الفيليه سعر الجمبري سعر البوري سعر البلطي اسعار الاسماك اليوم اسعار الاسماك

أخبار تهمك

عاجل.. مصطفى محمد يسخر من أحمد بلال (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ يوم

طبيب الزمالك يكشف حقيقة غياب نجمي الفريق عن مباراة الطلائع

منذ ساعة و 9 دقيقة

مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 23 ساعة

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

منذ حوالي 5 ساعات

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 19 ساعة

نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل في يناير

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ يوم

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

منذ حوالي 9 ساعات

الجيش الليبي يعلن تدمير عشرات الطائرات المسيرة التركية

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 15 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

"أمطار ورياح على هذه المناطق".. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور.. تراجع جديد لأسعار البلطى والبورى

اسعار الاسماك اليوم الاثنين 11-11-2019 في سوق العبور .. البلطى يبدأ من 17 جنيها

اسعار الاسماك اليوم الجمعة 15-11-2019.. وارتفاع سعر السمك البوري

اسعار الاسماك اليوم السبت 16 نوفمبر 2019.. البلطى الأسوانى يبدأ من 15 جنيها

أسعار الأسماك اليوم الجمعة 22-11-2019.. البوري يسجل 50 جنيه

اسعار الاسماك اليوم الاثنين 25-11-2019 في السوق المحلى

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

الأهلي يكشف عن أهم صفقات يناير المقبلة.. ويعلن موعد ضم كهربا الرسمي

12:51 ص

كيف حول الزمالك رهان أحمد بلال إلى سخرية من مصطفى محمد؟ فيديو وصورة تُجيب

04:51 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status