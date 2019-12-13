اسعار الاسماك اليوم الجمعة 13-12-2019.. وسعر كيلو البوري يسجل 50 جنيهًا

اسعار الاسماك اليوم

تواصل اسعار الاسماك استقرارها في السوق المحلى اليوم الجمعة 13-12-2019، وتستمر حالة الاستقرار في سوق العبور خلال تعاملات الفترة الماضية في ظل توقعات بارتفاع اسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة نتيجة لارتفاع اسعار اللحوم الواجن في الاسواق بناء على قرار وزارة والزراعة بحظر الاستيراد وبالتالي اتجاه المستهلك للسمك كبديل بروتيني هام ومما يرفع الطلب على السلعه في ظل استقرار المعروض منها وبالتالى ارتفاع الاسعار، بجانب الاعتماد عليه في وقت صيام عيد الميلاد الذي يرفع الطلب على الأسماك مقابل تناقصها على اللحوم الحمراء والدواجن ننشر اخر تحديثات اسعار الاسماك اليوم في السوق المحلى وجاءت على النحو التالي:





اسعار الاسماك في الاسواق بعد ارتفاعها الاخير

سعر كيلو السمك البوري ليتراوح 40 و50 جنيها، بينما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها، فيما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و150 جنيها، فيما استقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 23 و27 جنيها.









اسعار الأسماك اليوم سوق العبور الجمعة 13 ديسمبر 2019





تراوح كيلو السمك البلطى في مصر ليتراوح ما بين 25 و28 جنيهًا

تراوح سعر كيلو السمك البوري 44 و50 جنيها

تراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها

سجل سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها

سجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها

تراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها

تراوح سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

سعر كيلو البياض البلدي 30 جنيه.

سعر كيلو البلطى الأسواني من 27 إلى 30 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الصغير من 100 الى 140 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الوسط 150 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى الجامبو 250 جنيه.

سعر كيلو الجمبرى المجمد 90 جنيه.

سعر الرنجة المجمدة 28 جنيه.

سعر السردين المجمد 30 جنيه.

سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو

سعر الدنيس 90 جنيها.

سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها

سعر الثعابين بين 50-180 جنيها

سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

سعر كيلو القراميط 30 جنيه.

سعر كيلو المكرونة الخليجي 45 جنيه.

سعر كيلو البوري الممتاز من 45 الي 60 جنيه.

سعر التونة المجمدة 25 جنيه.

سعر السفرديا المجمدة 26 جنيه.



