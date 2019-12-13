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بوريس جونسون يفوز بأغلبية في البرلمان البريطاني

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:16 ص
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بوريس جونسون
بوريس جونسون
الفجر
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حصد رئيس الوزراء البريطاني المحافظ بوريس جونسون بالأغلبية في البرلمان البريطاني، وذلك بعد فرز النتائج في 600 دائرة، حيث فاز بـ326 مقعدا، في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 650 مقعد.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فإن هذه الأغلبية تمهد الطريق أمام جونسون،  لخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل.

وعلق "جونسون"، على الفوز قائلا: "يبدو أن هذه الحكومة المحافظة حصلت على تفويض جديد وقوي لإنجاز بريكست، وأعتقد أن هذه ستصبح انتخابات تاريخية ستمنحنا الآن، في هذه الحكومة الجديدة، فرصة احترام الإرادة الديمقراطية للشعب البريطاني لتغيير هذه البلاد للأفضل ولإطلاق إمكانات شعب هذا بالبلد بأكمله".
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بوريس جونسون بريطانيا الاتحاد الأوروبي أخبار

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