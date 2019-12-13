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جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
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جدول مبارايات اليوم
جدول مبارايات اليوم
حسن شحاتة
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جدول مواعيد مباريات اليوم، حيث تنطلق بعض المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 13 / 12 / 2019، أبرزها مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في التقرير التالي:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ17"

ألافيس x ديبورتيفو ليجانيس، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ15"

هوفنهايم x أوجسبورج، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ18"

ليل x مونبيليه، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ11"

الاتفاق x الفتح، تقام المباراة في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و6:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

النصر x التعاون، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي

رجاء بني ملال x حسنية أغادير، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

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