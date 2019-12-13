نشوى مصطفى: لا أتفق مع من يقول بأن الوسط الفني تحكمه الواسطة والشللية

قالت الفنانة نشوى مصطفى، ردًا على قلة الأعمال الفنية المعروضة عليها خلال السنوات الأخيرة الماضية، إنه ربما يكون المنتجون استبعدوها بسبب اعتذاراتها المتكررة خلال الفترة السابقة عن بعض الأدوار التي لم تجدها مناسبة، حيث لعبتها منذ فترة طويلة ولم تعد مرحلتها السنية أو الفنية تناسبها.





وأكدت في تصريحات صحفية: "للأسف الشديد منتجو السينما والتلفزيون حصروني في مكان ضيق على موهبتي، وكنت أقبله قبل ذلك للظهور أمام الجمهور التواجد بشكل مستمر لكن الآن صعب جدا".



