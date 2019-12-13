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ليفربول يتفوق مجدداً على مانشستر سيتي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:26 ص
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ليفربول
ليفربول
علاء خليف
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حسم نادي ليفربول الإنجليزي أولي صفقاته خلال سوق الانتقالات الشتوية، بالتعاقد مع لاعب ياباني محترف في الدوري النمساوي، لتدعيم صفوف الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

ليفربول يخطف موهبة سالزبورج النمساوي:

وكشفت صحيفة "اندبندنت" الإنجليزية أن ليفربول تعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الياباني تاكومي مينامينو" صانع ألعاب فريق سالزبورج النمساوي، وذلك بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه اللاعب خلال مباريات فريقه في دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية أن ليفربول حصل على خدمات "مينامينو" صاحب الـ24 عامًا بعدما دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي النمساوي والمقدر بقيمة 8.5 مليون يورو، ويستطيع اللاعب المشاركة مع الفريق في مباريات الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا حال قيده بقائمة الفريق في يناير.

ليفربول يهزم مانشستر يونايتد في صفقة "مينامينو":

ووجه نادي ليفربول صدمة قوية لنادي مانشستر يونايتد ا لإنجليزي بعد تعاقده مع "مينامينو" حيث كان يرغب اليونايتد في التعاقد مع اللاعب ايضًا، لكن إدارة الريدز كانت الأكثر جدية وسرعة في حسم الصفقة.

وأصبح تاكومي مينامينو الصفقة الأولي لفريق ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ليزامل اللاعب الياباني نجم منتخب مصر محمد صلاح المحترف في صفوف الريدز حاليًا.

ومن المنتظر أن يعلن نادي ليفربول عن صفقة "مينامينو" بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي في النادي الإنجليزي، والمحدد له 1 يناير المقبل
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