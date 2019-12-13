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"العربية": الجيش الليبي يستعد لإغلاق المجال الجوي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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كشفت قناة العربية، أن الجيش الوطني الليبي، يستعد لإغلاق المجال الجوي في ليبيا.

كان قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له، مساء الخميس، إنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر  لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.
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ليبيا طرابلس الجيش الليبي أخبار

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