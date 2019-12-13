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موهبة أوروبا ترفض ريال مدريد وبرشلونة وتقترب من دورتموند

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:48 ص
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دورتموند
دورتموند
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية مقربة من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن النجم النرويجي الدولي ولاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إيرلنج هالاند، إقترب وبشدة من الإنتقال لصفوف النادي الألماني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت شبكة رور ناشريشن المقربة من دورتموند، أن صاحب الـ 19 عاماً وصل بالفعل لمطار مدينة دورتموند، رفقة وكيل أعماله الشهير مينو رايولا، من أجل التفاوض مع إدارة النادي حول إمكانية إنتقال هالاند لدورتموند، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الششبكة أن إنضمام هالاند لملعب سيجنال إيدونا بارك في يناير المقبل أصبح وشيكاً، لينتهي الجدل المثار خلال الفترة الماضية حول وجهة اللاعب.

وجذب هالاند اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا خلال الفترة الماضية، بعد تألقه الشديد رفقة سالزبورج، لاسيما على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرجت التقارير التي تفيد بوجود شرطاً جزائياً زهيداً في عقد هالاند بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، مما فتح الباب بقوة حول إمكانية رحيله.

وغادر هالاند رفقة فريقه سالزبورج بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة التي تلقاها من ليفربول الإنجليزي بهدفين دون رد، ليتحول الفريق لبطولة الدوري الأوروبي.

ولعب هالاند 17 مباراة مع ريد بول في الدوري النمساوي ودوري أبطال أوروبا، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع سبعة أهداف، وارتبط بأندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي.
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ريال مدريد دورتموند اليوم دورتموند برشلونة

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