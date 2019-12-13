موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019



الفرق التي صعدت كأول مجموعة



باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ الألماني، مانشستر سيتي الإنجليزي، يوفنتوس الايطالي، ليفربول الإنجليزي، برشلونة الإسباني، لايبزيج الألماني، فالنسيا الإسباني.



الفرق التى صعدت كثان للمجموعات



ريال مدريد الإسباني، توتنهام الإنجليزي، نابولي الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني، ليون الفرنسي، تشيلسي الإنجليزي، أتلانتا الإيطالي، أتليتكو مدريد الإسبانى.



وستكون القرعة يوم الاثنين 16 ديسمبر بشويسرا لها عدة قواعد وأهمهما عدم مواجهة أى من الفرق لفريق أخر من بلده مثل لا يجوز أن يواجه ليفربول الإنجليزي نظيره تشيلسي الإنجليزي، وأيضا تجنب مواجهة الفرق التى كانت سويًا فى مرحلة المجموعات.



وكان ليفربول الإنجليزي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي عقب فوزه على توتنهام هوتسيبير الإنجليزي بثنائية دون رد على ملعب واندا ميترو بوليتانو بإسبانيا.



تنتظر جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم ما ستسفر عنه قىعة دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 فى القىعة التى ستقام فى مقر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بسويسرا يوم الاثنين القادم الموافق 16 ديسمبر بعدما حجز 16 فريق مقعدًا فى دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.