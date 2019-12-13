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أبرز أرقام الدوري الأوروبي بعد إنتهاء دور المجموعات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
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ولفرهامبتون
ولفرهامبتون
عبدالقادر عرابي
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اكتمل عقد المتأهلين لدور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد تأهل 24 فريقاً من دور المجموعات، بالإضافة لثمان فرق أخرى خرجت من دوري أبطال أوروبا بإحتلالها لمركز الثالث في المجموعات الثمانية.

وتنتظر جماهير كرة القدم العالمية بشغف قرعتي دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، ودور الـ 32 من بطولة الدوري الأوروبي الإثنين المقبل.

ويبرز لكم موقع "الفجر الرياضي" أبرز أرقام وإحصائيات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

هدافو دور المجموعات

تصدر ألفريدو موريلوس لاعب رينجرز الإسكتلندي قائمة هدافي البطولة، يليه برونو فيرنانديز لاعب سبورتينج لشبونة، ثم منير الحدادي لاعب إشبيلية.

1- ألفريدو موريلوس (رينجرز الإسكتلندي) 6 أهداف

2- برونو فيرنانديز (سبورتينج لشبونة) 5 أهداف

3- منير الحدادي (إشبيلية الإسباني) 5 أهداف

4- أندراس سبورار (سلوفان براتسيلافا السلوفاكي) 5 أهداف

5- ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد الإنجليزي) 4 أهداف

6- ميرون بوادو (ألكمار الهولندي) 4 أهداف

7- كلاوديو كيسيرو (لودجوريتس البلغاري) 4 أهداف

8- عمر صادق (بارتيزان الصربي) 4 أهداف

9- لوران ديبواتر (جينت البلجيكي) 4 أهداف

10- باولينيو (سبورتينج براجا البرتغالي) 4 أهداف

11- دانيل سيناني (دوديلانج اللوكسمبورجي) 4 أهداف.

ترتيب صناع الأهداف

1- بوكايو ساكو (أرسنال الإنجليزي) 4 تمريرات

2- بورنا باريستش (رينجرز الإسكتلندي) 4 تمريرات

3- ويندرسون جالينو (سبورتينج براجا البرتغالي) 4 تمريرات

4- نونو سيكويرا (سبورتينج براجا البرتغالي) 4 تمريرات

5- برونو فيرنانديز (سبورتينج لشبونة البرتغالي) 3 تمريرات.

ترتيب أكثر المسددين على المرمى

1- برونو فيرنانديز (سبورتينج لشبونة البرتغالي) معدل 4 تسديدات للمباراة الواحدة

2- ألفريدو موريلوس (رينجرز الإسكتلندي) 3.5 تسديدة للمباراة الواحدة

3- منير الحدادي (إشبيلية الإسباني) 3.4 تسديدة للمباراة الواحدة.

ترتيب صناع الفرص

1- بوكايو ساكا (أرسنال الإنجليزي) 6 فرص

2- داني كوينتانا ( كاراباج الكازاخي) 6 فرص

3- لورينزو بيليجريني (روما الإيطالي) 5 فرص

4- ماتياس فارجاس (إسبانيول الإسباني) 5 فرص

5- ويندرسون جالينو (سبورتينج براجا البرتغالي) 5 فرص

بعض الأرقام الأخرى

1- دانيلو كاتالدي لاعب لاتسيو الإيطالي حصل على أعلى كروت صفراء برصيد 4 كروت

2- أكثر معدل تشتيت كرات من جانب مدافع سبورتينج لشبونة البرتغالي سباستيان كواتيس بمعدل 7.8 تشتيت للكرة في المباراة

3- ماكس فيسنجر لاعب لاسك النمساوي صاحب أعلى معدل قطع كرات برصيد 5.2 للمباراة الواحدة

4- زيكا لاعب كوبنهاجن الدانماركي صاحب أعلى معدل تدخلات ناجحة برصيد 4.8 تدخل ناجح في المباراة.

5- وانديرسون لاعب كراسنودارالروسي صاحب أعلى معدل مرواغات برصيد 5.3 مراوغة صحية في المباراة.

6- يان مفيلا لاعب سان إيتيان الفرنسي صاحب أعلى معدل كرات طولية صحيحة برصيد 8.6 في المباراة.

7- نيمانيا جودلي لاعب أشبيلية الإسباني صاحب أعلى معدل تمريرات صحيحة برصيد 107.7 امريرة في المباراة، بنسبة 96%.

8- نادي سبورتينج براجا البرتغالي بالتساوي مع نادي ألكمار الهولندي صاحبي أقوى هجوم برصيد 15 هدفاً، بينما كان النادي البرتغالي أيضاً رفقة مانشستر يونايتد الإنجليزي أصحاب أقوى دفاع برصيد هدفين فقط في مرماهما.
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