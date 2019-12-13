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"أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول".. الأرصاد تحذر من طقس هذه الأيام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يتنبأ بحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وكشفت الهيئة عن طقس الجمعة، فوالت إنه يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية، كما تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحذرت من طقس السبت، حيث تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، خلال طقس الأحد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.
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