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مدرب أرسنال المؤقت: أنا مستمتع بهذه المهنة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:53 ص
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مدرب أرسنال المؤقت
مدرب أرسنال المؤقت
علي ماهر حلمى
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عبر اللاعب الدولي السويدي السابق ‏فريدي المدير الفني المؤقت لنادي أرسنال الإنجليزي عن سعادته بتأهل فريقه الجانرز للدور القادم من بطولة الدوري الاوربي.

تعرف علي تصريحات مدرب أرسنال المؤقت :

قال فريدي:" أنا احاول القيام بمهمتي بقدر ما استطيع، انا مستمتع بالعمل هنا في أرسنال ولكن الاهم بعد مباراة ستاندردليج البلجيكي اننا تصدرنا المجموعة وتأهلنا الدور القادم من بطولة الدوري الاوربي ".

وأضاف مدرب أرسنال فى المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" اردت اليوم منح اللاعبين الشباب الفرصة لاننا لعبنا الكثير من المباريات مؤخرًا ولدينا مباراة الاحد أمام بطل الدوري الانجليزي لقد كانت مغامره بعض الشيء لكن كان لدي إيمان بهم ونحن الان بصدارة المجموعة ‏بعض اللاعبين ارتكبوا أخطأ لكنهم يستعلمون من تلك الأخطاء ولن يرتكبونها مجددًا بالنسبة لساكا كان هائلاً ‏لقد كان مذهلاً الليلة قبل المباراة كان حزين بعض الشيء كونه سيلعب جناح دفاعي او ظهير ايسر ساكا يملك موهبه مذهله يجب أن نستغلها".

واختتم فريدي تصريحاته قائلا:" لاعبي الخصم سجلوا هدفين من كرتين تغير اتجاههما ولا يمكنك لوم اللاعبين على ذلك عدلنا النتيجة وكان يمكننا الفوز ولكن كنت على علم بنتيجة فرانكفورت وفيتوريا، لعبنا بشكل جيد بالشوط الاول لم يسددوا اي تسديده على المرمى وربما كان ينبغي ان نخرج من الشوط متقدمين بهدف او هدفين".

تعرف علي نتيجة مباراة ارسنال امام ستاندردليج البلجيكي في الدوري الاوربي :

حقق نادي آرسنال الإنجليزي تعادل إيجابيا بنتيجة 2 / 2 أمام نظيره فريق ستاندردليج البلجيكي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي والتي جمعت بين الفريقين مساء الخميس علي ملعب نادي ستاندردليج الدولي ببلجيكا ليتأهل رسميا الي الدور القادم من بطولة الدوري الاوربي كأول المجموعة بينما ودع النادي البلجيكي البطولة رسميا بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة وتأهل نادي فرانكفورت الألماني بعد احتلال وصافة المجموعة بينما جاء نادي فيتوريا جيماريش البرتغالي في المركز الأخير بالمجموعة.

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