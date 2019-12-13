تفاصيل انطلاق الدورة الخامسة لمعرض جدة الدولي للكتاب





بدأ معرض جدة الدولي للكتاب بالسعودية في فعالياته التي تقام للمرة الخامسة على التوالي.





ويعرض " جدة الدولي" 350 ألف عنوان كتاب من نحو 40 دولة حول العالم.





وافتتح المعرض رسميا مساء الأربعاء مستشار العاهل السعودي وأمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز وعدد من المسؤولين والمثقفين.





وكرم المعرض في الافتتاح الكاتب هاشم عبده هاشم والصحفي مشعل السديري واسم الأديب الراحل عبد الفتاح أبو مدين.





يشمل برنامج المعرض الممتد حتى 21 ديسمبر كانون الأول ندوات فكرية وأمسيات شعرية وورش عمل ومعارض فنية وعروضا مسرحية يشارك فيها كتاب وشعراء من داخل السعودية وخارجها.





ومن أبرز المعارض الفنية المدرجة بالبرنامج معرض (المقام) الذي يشارك فيه 30 فنانا ويسلط الضوء على الحضارة الإسلامية وإسهاماتها في تطور الإنسانية وكذلك معرض (خلف كواليس الكتب) الذي يستعرض الأنماط الفنية المختلفة في كتب الأطفال.



