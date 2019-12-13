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طقس اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:33 ص
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طقس - أرشيفية
طقس - أرشيفية
الفجر
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يسود طقس اليوم الجمعة، 13 ديسمبر 2019، طقس معتدل مع رياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة، كما قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها.

وأوضحت، أن طقس اليوم الجمعة، يكون "معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد دافئ جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد مثيرة للرمال والأتربة".

وعن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة العظمي 12 درجة والصغرى 19 درجة.

شبين الكوم العظمي 12 درجة والصغرى 19 درجة.

طنطا العظمي 12 درجة والصغرى 18 درجة.

دمنهور  العظمي 13 درجة والصغرى 18 درجة,

الإسكندرية العظمي 13 درجة والصغرى 18 درجة.

بلطيم العظمي 12 درجة  والصغرى 20 درجة.

مطروح العظمي 11 درجة والصغرى 20 درجة.

السلوم العظمي 9 درجات والصغرى 19 درجة.

سيوة العظمي 7 درجات والصغرى 16 درجة.

بورسعيد العظمي 13 والصغرى 18 درجة.

دمياط العظمي 13 درجة والصغرى 18 درجة.

الزقازيق العظمي 13 درجة والصغرى 19 درجة.

الإسماعيلية العظمي 12 درجة والصغرى 19 درجة.

السويس العظمي  12 درجة والصغرى 19 درجة.

العريش العظمي 12 درجة والصغرى 19 درجة.

رفح العظمي 11 درجة والصغرى 18 درجة.

رأس سدر العظمي 10 درجات والصغرى 22 درجة.

نخل العظمي 5 درجات والصغرى 18 درجة.

نويبع  العظمي 12 درجة والصغرى 20 درجة.

طابا العظمي 9 درجات والصغرى 18 درجة.

كاترين العظمي 4 درجات والصغرى 11 درجة.

الطور العظمي 11 درجة والصغرى 22 درجة.

شرم الشيخ العظمي 14 درجة والصغرى 22 درجة.

الغردقة العظمي 14 درجة والصغرى 23 درجة.

مرسى علم 12 درجة والصغرى 25 درجة.

الفيوم العظمي 10 درجات والصغرى 21 درجة.

بنى سويف العظمي 10 درجات والصغرى 21 درجة.

المنيا العظمي 10 درجات والصغرى 21 درجة.

أسيوط العظمي 9 درجات والصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمي 11 درجة والصغرى 19 درجة.

قنا العظمي 11 درجة والصغرى 20 درجة.

الأقصر العظمي 10 درجات والصغرى 20 درجة.

أسوان العظمي 10 درجات والصغرى 21 درجة.

أبوسمبل العظمي 10 درجات والصغرى 22 درجة.

الوادي الجديد العظمي 8 درجات والصغرى 22 درجة.

شلاتين العظمي 17 درجة والصغرى 26 درجة.

أبو رماد العظمي 18 درجة و الصغرى 25 درجة.

حلايب العظمي 18 درجة والصغرى 23 درجة.

رأس حدربة العظمي 19 درجة والصغرى 23 درجة.
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