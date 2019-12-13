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نتائج مباريات اليوم.. استمرار عقدة بيراميدز أمام الزمالك وتصدر المقاولون محليًا وهزيمة مهينة للنني ورفاقه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:25 ص
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الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
عبد الرحمن السيد
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انتهت منذ لحظات مباريات اليوم الخميس، والتي شهدت العديد من النتائج المفاجآة على الصعيدين المحلي والأوروبي، ويرصدها لكم موقع الفجر الرياضي.

نتائج أبرز مباريات اليوم الخميس في الدوري المصري

استطاع نادي المقاولون العرب تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون مقابل، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا.

وحقق الزمالك فوزًا ثميًا على حساب نظيره بيراميدز بثنائية دون رد، ليرتقى للمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة
وحكم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري ضد طنطا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

نتائج أبرز مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ التعادل ضد ستاندرليج البلجيكي بهدفين لمثلهما، إلا أنه ضمن التأهل إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي

وخسر إشبيلية بهدف نظيف ضد أبويل نيقوسيا، وهي نفس النتيجة التي هُزم بها لاتسيو الإيطالي ضد رين الفرنسي.
فيما تفوق بازل السويسري على طرابزون التركي بثنائية دون مقابل، وفاز بورتو البرتغالي على فينورد الهولندي بثلاثية مقابل هدفين.

وحقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على نظيره ألكمار الهولندي برباعية دون رد، وهي نفس النتيجة التي تفوق بها ولفرهامبتون الإنجليزي ضد بيشيكتاش التركي.

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي هوية الفرق المتأهلة إلى دور الـ32 من الدوري الأوروبي:-

المجموعة الأولى:
إشبيلية الإسباني: 15 نقطة، أبويل نوقوسيا القبرصي: 10 نقاط
المجموعة الثانية:
مالمو السويدي: 11 نقطة، كوبنهاجن الدنماركي: 9 نقاط
المجموعة الثالثة:
بازل السويسري: 13 نقطة، خيتافي الإسباني: 12 نقطة
المجموعة الرابعة:
لاسك لينز النمساوي: 13 نقطة، سبورتينج لشبونة البرتغالي: 12 نقطة
المجموعة الخامسة:
سيلتيك جلاسكو الأسكتلندي: 13 نقطة، كلوج الروماني: 12 نقطة
المجموعة السادسة:
آرسنال الإنجليزي: 11 نقطة، إنتراخت فرانكفورت الألماني: 9 نقاط
المجموعة السابعة:
جلاسكو رينجرز الأسكتلندي: 11 نقطة، بورتو البرتغالي: 10 نقاط
المجموعة الثامنة:
إسبانيول الإسباني: 12 نقطة، لودوجوريتس رازجارد البلغاري: 10 نقاط
المجموعة التاسعة:
خينت البلجيكي: 12 نقطة، فولفسبورج الألماني: 11 نقطة
المجموعة العاشرة:
بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني: 9 نقاط، روما الإيطالي: 9 نقاط
المجموعة الحادية عشر:
سبورتينج براجا البرتغالي: 14 نقطة، ولفرهامبتون الإنجليزي: 13 نقطة
المجموعة الثانية عشر:
مانشستر يونايتد الإنجليزي 13 نقطة، ألكمار الهولندي 9 نقاط.

إضافة إلى أصحاب المركز الثالث بمجموعات دوري أبطال أوروبا.
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