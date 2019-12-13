نتائج مباريات اليوم.. استمرار عقدة بيراميدز أمام الزمالك وتصدر المقاولون محليًا وهزيمة مهينة للنني ورفاقه

انتهت منذ لحظات مباريات اليوم الخميس، والتي شهدت العديد من النتائج المفاجآة على الصعيدين المحلي والأوروبي، ويرصدها لكم موقع الفجر الرياضي.



استطاع نادي المقاولون العرب تحقيق الفوز على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بهدف دون مقابل، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري مؤقتًا.



وحقق الزمالك فوزًا ثميًا على حساب نظيره بيراميدز بثنائية دون رد، ليرتقى للمركز الرابع بجدول ترتيب البطولة

وحكم التعادل السلبي مباراة الاتحاد السكندري ضد طنطا، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.



نتائج أبرز مباريات اليوم الخميس في الدوري الأوروبي