متخصص يكشف أهداف "أردوغان" بشأن التوطين في الشمال السوري

قال محمد حامد، المتخصص في الشأن التركي، إن إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن توطين مليون لاجئ في المنطقة التي سيطر عليها في الشمال السوري، يأتي بهدف الحصول على أموال وذلك لتشغيل الشركات التي تعطلت نتيجة الأزمات الاقتصادية.





وأوضح في تصريح خاص لـ"الفجر" أن أردوغان يحاول من خلال ذلك إنقاذ الاقتصاد التركي، لا سيما أنه سيستغل الشمال السوري في زراعة المحاصيل، وبناء العديد من الاستثمارات، طمعا في الحصول على الأموال.





ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي كوعود للشباب بالوظائف، لافتا إلى أن هذا كله يأتي كورقة سياسية في الانتخابات، مبينا أن أردوغان يحاول أيضا دعم رجال الأعمال الذين يساندونه، خوفا من تركهم الحزب وانضمامهم لأحزاب أخرى، قائلا: "أردوغان يحاول مغازلة الشباب ورجال الأعمال الذين تضرروا اقتصاديا بقوة".





وبيّن أن سياسة "أردوغان" تجاه الأكراد، تعمّق الشرخ التركي الكردي أكثر فأكثر، كما سيعمل على زيادة الضغائن والأحقاد بين العرب والأكراد بسبب "دق الأسافين" التي تقوم بها تركيا واحتلالها للشمال السوري، متوقعاً عدم اشتعال حرب مستقبلية بين تركيا والأكراد.



