Advertisements
Advertisements
Advertisements

متخصص يكشف أهداف "أردوغان" بشأن التوطين في الشمال السوري

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:55 م
Advertisements
محمد حامد
محمد حامد
محمد سمير
Advertisements
قال محمد حامد، المتخصص في الشأن التركي، إن إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن توطين مليون لاجئ في المنطقة التي سيطر عليها في الشمال السوري، يأتي بهدف الحصول على أموال وذلك لتشغيل الشركات التي تعطلت نتيجة الأزمات الاقتصادية.

وأوضح في تصريح خاص لـ"الفجر" أن أردوغان يحاول من خلال ذلك إنقاذ الاقتصاد التركي، لا سيما أنه سيستغل الشمال السوري في زراعة المحاصيل، وبناء العديد من الاستثمارات، طمعا في الحصول على الأموال.

ولفت إلى أن هذه الخطوات تأتي كوعود للشباب بالوظائف، لافتا إلى أن هذا كله يأتي كورقة سياسية في الانتخابات، مبينا أن أردوغان يحاول أيضا دعم رجال الأعمال الذين يساندونه، خوفا من تركهم الحزب وانضمامهم لأحزاب أخرى، قائلا: "أردوغان يحاول مغازلة الشباب ورجال الأعمال الذين تضرروا اقتصاديا بقوة".

وبيّن أن سياسة "أردوغان" تجاه الأكراد، تعمّق الشرخ التركي الكردي أكثر فأكثر، كما سيعمل على زيادة الضغائن والأحقاد بين العرب والأكراد بسبب "دق الأسافين" التي تقوم بها تركيا واحتلالها للشمال السوري، متوقعاً عدم اشتعال حرب مستقبلية بين تركيا والأكراد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

محمد حامد سوريا توطين مليون لاجئ تركيا الشمال السوري الأكراد

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد: الريال يعرض نجمه و50 مليون لضم "الجوهرة السمراء" ونجم الملكي يتحدي البرسا ورونالدو يستفز ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

منذ ساعة و 17 دقيقة

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 17 ساعة

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 10 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الخميس 12 نوفمبر: تأجيل الإعلان عن صفقة كهربا.. ضربة موجعة للأهلي.. بشري سارة قبل مواجهة الحرس

منذ ساعتين و 38 دقيقة

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

نشرة أخبار برشلونة اليوم: البرسا يترقب الصفقة الكبري وموهبة الفريق تنتقل إلى الريال وبشري سارة قبل موقعة سوسييداد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 14 ساعة

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

موضوعات متعلقة

"نيويورك تايمز": أردوغان يفشل في تخفيف ألم الاقتصاد السيئ في تركيا

أحمد موسى: تركيا تستعد لغزو شمال سوريا خلال ساعات (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: أردوغان يقوم بمغامرة لها عواقب وخيمة على المنطقة (فيديو)

هشام الحلبي: هذه الدول أعطت الضوء الأخضر لتركيا لغزو سوريا (فيديو)

حرب التوطين.. أردوغان والأكراد على صفيح ساخن وخبير يكشف ما وراء الكواليس (تقرير)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

عاجل.. الموت يفجع أسرة برنامج عمرو أديب

11:27 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status