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رانيا يحيى: أشعر بالفخر عندما يشيد الرئيس في كل خطاب بدور المرأة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
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رانيا يحيي
رانيا يحيي
كساب أحمد
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عقبت الدكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لن يوقع على قانون لا ينصف المرأة، قائلة: "أشعر بالفخر والاعتزاز عند حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي على المرأة المصرية، وهذا ليس شعوري بمفردي ولكن شعور كل سيدة في مصر تشعر بدعم القيادة السياسية".

وتابعت "يحيى"، خلال حوارها ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن ما قاله الرئيس السيسي سيبعث رسالة طمأنة حقيقية لكل سيدات مصر بكل القوة وجرأة، ويعطي للمرأة حالة من الثبات والاستقرار النفسي، ويسعد أي أمرة لديها تخوف من قانون الأحوال الشخصية، خاصة بعد حديث الرئيس بأنه لن يوقع على أي قانون لا ينصف المرأة. 

وتابعت أن المرة المصرية هي عمود البيت، وإذا صح هذا العمود صحيًا ونفسيًا وتربويًا وثقافيًا، فهذا سينعكس على الأسرة المصرية بالإيجاب.
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الكلمات المفتاحية

المرأة السيسي الرئيس

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