البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع ومؤشران يحققان أرقام قياسية جديدة





أنهت البورصة الأمريكية تعاملات اليوم الخميس، على ارتفاع مع تحقيق مؤشرا "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز" أرقام قياسية جديدة، بدعم من اقتراب توقيع صفقة تجارية بين واشنطن وبكين بحسب تصريحات دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة.





وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 28132 نقطة.





وقفز مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 3168 نقطة.





وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 8717 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 97.289.