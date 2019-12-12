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أمطار لحد السيول .. هيئة الارصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة غدا وتحذر المواطنين من طقس السبت المقبل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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طقس ممطر
طقس ممطر
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أعلن هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، عن درجات حرارة و حالة الطقس غدًا الجمعة 13/12/2019، موضحة أن الطقس غدا شديد البرودة ليلًا ومعتدل شمالا ومائل للدفء على جنوب الصعيد، كما تنتشر سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، قد يصحبها سقوط أمطار.

الأرصاد تحذر من طقس السبت: أمطار لحد السيول

وكانت قد حذرت الأرصاد من طقس السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر 2019، بسبب وجود أمطار قد تصل إلى حد السيول فى معظم محافظات شمال مصر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة 13/12/2019

القاهرة العظمي 12 درجة والصغري 19 درجة.

شبين الكوم العظمي 12 درجة والصغري 19 درجة.

طنطا العظمي 12 درجة والصغري 18 درجة.

دمنهور  العظمي 13 درجة والصغري 18 درجة,

الإسكندرية العظمي 13 درجة والصغري 18 درجة.

بلطيم العظمي 12 درجة  والصغري 20 درجة.

مطروح العظمي 11 درجة والصغري 20 درجة.

السلوم العظمي 9 درجات والصغري 19 درجة.

سيوة العظمي 7 درجات والصغري 16 درجة.

بورسعيد العظمي 13 والصغري 18 درجة.

دمياط العظمي 13 درجة والصغري 18 درجة.

الزقازيق العظمي 13 درجة والصغري 19 درجة.

الإسماعيلية العظمي 12 درجة والصغري 19 درجة.

السويس العظمي  12 درجة والصغري 19 درجة.

العريش العظمي 12 درجة والصغري 19 درجة.

رفح العظمي 11 درجة والصغري 18 درجة.

رأس سدر العظمي 10 درجات والصغري 22 درجة.

نخل العظمي 5 درجات والصغري 18 درجة.

نويبع  العظمي 12 درجة والصغري 20 درجة.

طابا العظمي 9 درجات والصغري 18 درجة.

كاترين العظمي 4 درجات والصغري 11 درجة.

الطور العظمي 11 درجة والصغري 22 درجة.

شرم الشيخ العظمي 14 درجة والصغري 22 درجة.

الغردقة العظمي 14 درجة والصغري 23 درجة.

مرسى علم 12 درجة والصغري 25 درجة.

الفيوم العظمي 10 درجات والصغري 21 درجة.

بنى سويف العظمي 10 درجات والصغري 21 درجة.

المنيا العظمي 10 درجات والصغري 21 درجة.

أسيوط العظمي 9 درجات والصغري 19 درجة.

سوهاج العظمي 11 درجة والصغري 19 درجة.

قنا العظمي 11 درجة والصغري 20 درجة.

الأقصر العظمي 10 درجات والصغري 20 درجة.

أسوان العظمي 10 درجات والصغري 21 درجة.

أبوسمبل العظمي 10 درجات والصغري 22 درجة.

الوادى الجديد العظمي 8 درجات والصغري 22 درجة.

شلاتين العظمي 17 درجة والصغري 26 درجة.

أبو رماد العظمي 18 درجة و الصغري 25 درجة.

حلايب العظمي 18 درجة والصغري 23 درجة.

رأس حدربة العظمي 19 درجة والصغري 23 درجة.

بيان هيئة الأرصاد الجوية عن اخبار الطقس خلال الـ 72 المقبلين
أمطار لحد السيول .. هيئة الارصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة غدا وتحذر المواطنين من طقس السبت المقبل
أمطار لحد السيول .. هيئة الارصاد الجوية تكشف عن درجات الحرارة غدا وتحذر المواطنين من طقس السبت المقبل
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