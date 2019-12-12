رسميا.. الشباب يعلن عن مدربه الجديد





تعاقدت إدارة نادي الشباب، اليوم الخميس، الإسباني لويس غارسيا لتولي قيادة الفريق الأول بكرة القدم بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي، ليكون خلفا لأرجنتيني خورخي ألميرون، والذي أقيل الأسبوع الماضي؛ بعدما ودع بطولة كأس خادم الحرمين من دور الـ32؛ على يد فريق الشعلة، بهدفين مقابل هدف.



وكان المدرب الإسباني جارسيا قد تولى قيادة فريق ليفانتي، ثم أن يتولى المسؤولية الفنية لفريق خيتافي الإسباني.



كما قاد جارسيا فريق كين رينهي الصيني للصعود إلى دوري الصيني، قبا أن بنتقل لتدريب فياريال الإسباني الذي أقيل من تدريبه في يناير الماضي.



وتلقى الشباب هزيمة قاسية أمام الرائد، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



ويتواجد الشباب في المركز التاسع من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة؛ حصدهم من 11 مباراة، فاز في 4 مواجهات، وخسر في 4 آخرين، والتعادل في مثلهما، فيما يتواجد الرائد في المركز الثامن برصيد 17 نقطة.





