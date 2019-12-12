أخبار ريال مدريد: الريال يعرض نجمه و50 مليون لضم "الجوهرة السمراء" ونجم الملكي يتحدي البرسا ورونالدو يستفز ريال مدريد

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الخميس 12 ديسمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها نفي يوفنتوس الإيطالي رغبته في ضم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وهدف الملكي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- يوفنتوس يكشف حقيقة اهتمامه بهدف ريال مدريد

كشف فابيو باراتيتسي المدير الرياضي ليوفنتوس حقيقة اهتمام النادي بنجم الفريق السابق الفرنسي بول بوجبا الذي يلعب حاليًا في صفوف مانشستر يونايتد.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية بأن مستقبل النجم الفرنسي مع الشياطين الحمر مازال محل شك، حيث ارتبط كثيرًا بالعودة إلى صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الماضية كما تردد اسمه داخل ريال مدريد لكن ناديه رفض التفريط فيه.

وقال باراتيتسي في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "كما صرحت في عدة مرات سابقة، لدينا تشكيلة لاعبين تنافسية ومتكاملة للغاية".

واختتم باراتيتسي تصريحاته قائلاً : "في خط الوسط هناك إيمري تشان وخضيرة سيعود قريبًا لذلك ليست لدينا أن نية للدخول في الميركاتو الشتوي المقبل".





أخبار ريال مدريد اليوم





- لاعب ريال مدريد يتحدي كريستيانو رونالدو قبل قرعة دوري أبطال أوروبا

قبل اللاعب الدولي الاسباني كارفخال ظهير أيمن نادي ريال مدريد الإسباني تحدي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي قبل قرعة دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كارفخال في تصريحات لصحيفة ماركا الاسبانية: كريستيانو رونالدو يريد مواجهتنا في النهائي، أقبل هذا الرهان ووجودنا في النهائي ضد بعضنا البعض سيكون مرضيا للجميع".

وأضاف:" مبابي واحد من أفضل اللاعبين، وسيكون من الجيد بالنسبة له الانضمام لريال مدريد لأن الميرينجي يضم الأفضل دائمًا من المحزن الإصابة التي تعرض لها هازارد لأنه كل يوم يتحمل مسؤولية أكبر في الفريق، وكان على مستوى رائع قبل الإصابة".









- موهبة أوروبا ترفض ريال مدريد وبرشلونة وتقترب من دورتموند

ذكرت تقارير صحفية ألمانية مقربة من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن النجم النرويجي الدولي ولاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إيرلنج هالاند، إقترب وبشدة من الإنتقال لصفوف النادي الألماني في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأفادت شبكة رور ناشريشن المقربة من دورتموند، أن صاحب الـ 19 عاماً وصل بالفعل لمطار مدينة دورتموند، رفقة وكيل أعماله الشهير مينو رايولا، من أجل التفاوض مع إدارة النادي حول إمكانية إنتقال هالاند لدورتموند، في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن إنضمام هالاند لملعب سيجنال إيدونا بارك في يناير المقبل أصبح وشيكاً، لينتهي الجدل المثار خلال الفترة الماضية حول وجهة اللاعب.









- ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

يطمح نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز لتدعيم خط دفاعه في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت تقارير إيطالية وإسبانية أن النادي الملكي يرصد نجم دفاع نادي نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال كاليدو كوليبالي، ليكون مدافع الميرنجي القادم في المستقبل.

وزعمت شبكة "الديسمارك" الإسبانية، أن إدارة ريال مدريد ستقترح دمج النجم الكرواتي الدولي لوكا مودريتش بالإضافة لمبلغ 50 مليون يورو، من أجل إقناع نابولي بالتخلي عن نجم دفاعه.

وأضافت الشبكة أن نادي الجنوب الإيطالي حدد سعر كوليبالي بمبلغ 120 مليون يورو، إلا أن إقحام إسم أفضل لاعب في العالم عام 2018 قد يقنع إدارة البارتينوبي بقيادة أوريليو دي لاورينتس بتخفيض مبلغ إنتقاله.









- رونالدو يوجه رسالة مرعبة إلى ريال مدريد قبل قرعة التشامبيونزليج

تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي عن الفريق الذي يتمنى مواجهته في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان نادي يوفنتوس قد حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على نادي باير ليفركوزن في أخر جولات دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "ريال مدريد؟ أُفضل مواجهتهم لاحقًا وليس في الجولة المقبلة".

وتابع: "سأوقع الآن من أجل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال"





ملخص أخبار ريال مدريد





- نجم ريال مدريد يطلق تصريح مثير ضد برشلونة

قام واحد من نجوم نادي ريال الإسباني بتهديد قوي لنادي برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين الفريقين.

وأطلق الإسباني داني كارفخال نجم نادي ريال مدريد مجموعة من التصريحات النارية حول مواجهة برشلونة المنتظرة في كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال كارفخال في تصريحات صحفية: "سنذهب إلى كامب نو من أجل الحصول على النقاط الثلاث، ولا يهمنا أى شي أخر، سواء تهديدات أو أى شيء".

وتابع: "سنخوض مواجهة الكلاسيكو، بوقت راحة أقل من برشلونة، لأنهم سيلعبون السبت، بينما سنواجه فالنسيا الأحد، خاصة وأن مواجهة المستايا ستكون صعبة للغاية".













- عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

قرر واحد من نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الرحيل عن صفوف النادي في نهاية الموسم الحالي.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان قرر الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الإذاعة أن مبابي رفض تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان والذي لازال يتبقى فيه موسمين قادمين.

كما أشارت الإذاعة إلى أن كيليان مبابي يريد الانضمام إلى نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الحال ويسعى بقوة حاليا لتحقيق حلمه وحلم عائلته.





رونالدو يوجه رسالة مرعبة إلى ريال مدريد قبل قرعة التشامبيونزليج

وقال رونالدو في تصريحات صحفية: "ريال مدريد؟ أُفضل مواجهتهم لاحقًا وليس في الجولة المقبلة". وتابع: "سأوقع الآن من أجل مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال". بدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا ومن المتوقع ان يواجه نادي ريال مدريد واحد من نادي ليفربول او نادي مانشستر سيتي او نادي بايرن ميونخ او نادي يوفنتوس او نادي لايبزرج في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.







