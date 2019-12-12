ناصر مجاور: مصر ضمن أفضل الاقتصاديات العالمية وأكبرها إقليميًا

قال ناصر مجاور، خبير الاستثمار والأعمال و الرئيس التنفيذي مجموعة بيت الاستثمار العربي، إن السوق المصرية تعد ملاذا آمنا للاستثمارات ضمن أفضل اقتصاديات عالمية و أكبرها علي مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.





أوضح " مجاور" في تصريحات صحفية، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي لمصر ظهرت متقدمة في مؤشات الأعمال في ظل تنامي الاحتياطي النقدي للبلاد بمعدلات اقتربت من حاجز الـ46 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي بزيادة قدرها 107 مليون دولار ونجاح الحكومة في تحقق الاستقرارين السياسي والأمني و هو ما يعد عاملا لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر علي هامش الاجراءات الاصلاحية التي تضمنها برنامجها الاقتصادي و نفذته المجموعة الاقتصادية بمصر.





أشار إلي أن عددا من شركات الاستثمار العقاري الخليجية تبحث توسعاتها في الفترات المقبلة للسوق المصرية باعتباره قطاعا واعدة وفي طريقه للنمو، موضحا أنه تم بالفعل عمليات استحواذات لمجموعة بيت الاستثمار العربي علي 60% من حصة اسكان جلوبال مصر والخليج باستثمارات تقدر بـ3 مليارات جنيه من المستهدف ضخها علي مدار 3 سنوات مقبلة.





أضاف أن المجموعة تسعي لضخ استثماراتها في القطاعات الاقتصادية المفصلية خصوصا القطاع السياحي و العقاري بشراكة مصرية خليجية لدعم الاقتصاد المصري و فتح آفاق للنمو وزيادة فرص العمل للشباب علي مدي السنوات المقبلة.