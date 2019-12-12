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موعد مباراة ليفربول في مونديال الأندية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:40 م
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ليفربول
ليفربول
محمد الصو
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افتتحت مباريات كاس العالم للأندية، والتي تُقام بالعاصمة القطرية الدوحة، مساء أمس بمواجهة السد القطري وهينجين، بفوز الفريق القطري بثلاثية مقابل هدف وحيد، في أولى مباريات البطولة.

ويشارك السد القطري في البطولة بإعتباره صاحب التنظيم وحامل لقب الدوري القطري النسخة الماضية، فيما يتواجد هينجين، بصفته بطلًا لقارة أوقيانوسيا.

وتأهل السد القطري، لمواجهة مونتيري المكسيكي، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة، والتي ستُقام يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.

ومن المُنتظر أن يظهر ليفربول الإنجليزي، بالبطولة من مباريات دور النصف النهائي، حيث يحمل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بعد غياب دام لأكثر من 14 عامًا.

وأعلن الألماني يورجن كلوب قائمة ليفربول المشاركة في كأس العالم للأندية وجائت كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون، أدريان، ولنيرجان.
الدفاع: فان دايك، لوفرين، جوميز، روبرتسون، أرنولد، نيكو ويليامز.
الوسط: كيتا، فينالدوم، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، شاكيري، ميلنر، كورتس جونز.
الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، بروستر، أوريجي، هارفي إيليوت.

فيما قرر يورجن كلوب، استبعاد كلًا من جويل ماتيب وفابينيو، بداعي الإصابة وعدم قدرتهما على اللحاق بالبطولة التي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري.

ويرصد "الفجر الرياضي" موعد أولى مباريات ليفربول الإنجليزي بكأس العالم للأندية من خلال التقرير الآتي:-

ويستعد ليفربول الإنجليزي بقيادة المصري محمد صلاح، للمشاركة في أولى المباريات حيث ينتظر الفائز من مباراة السد القطري ومونتيري المكسيكي، والتي ستُقام يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، لحساب دور ربع نهائي البطولة.

ويلتقي ليفربول مع الطرف الفائز، يوم الأربعاء 18 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

كان ليفربول الإنجليزي، نجح في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.

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