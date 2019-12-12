نشرة أخبار برشلونة اليوم: البرسا يترقب الصفقة الكبري وموهبة الفريق تنتقل إلى الريال وبشري سارة قبل موقعة سوسييداد

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الخميس12 - 12 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى توابع فوز البارسا على فريق إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الخميس الموافق 12 - 12 - 2019 :-





- رئيس برشلونة يحسم مصير الكلاسيكو





أكد رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم الخميس، أن مباراة "الكلاسيكو" بين الفريق الكاتالوني وريال مدريد ستُقام 18 الشهر الجاري على ملعب كامب نو، كما كان مخططاً لها و"لن تؤجل مرة أخرى"، وأصر بارتوميو خلال اجتماعه بالصحافة على حال المباراة في وضعها الطبيعي، وهو اللقاء الذي سيخوضه الفريقان من أجل صدارة جدول الترتيب.





- ميلان يستعد لتقديم عرضًا كبيرًا لضم نجم برشلونة





أكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة في انتقالات الشتاء القادمة، وحسب ما ذكرته الصحيفة فإن نادي ميلان على استعداد للدخول في مفاوضات الفترة القادمة مع نادي برشلونة لضم ديمبلي في الشتاء القادم.





- بشري سارة لبرشلونة





تلقي نادي برشلونة الإسباني مفاجأة سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد، بعد غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، وعاد الظهيران جوردي ألبا ونيلسون سميدو للتدرب لليوم الثاني على التوالي مع فريقهما برشلونة، وقد يحصلان على الإذن الطبي للمشاركة في المباراة التي سيخوضها "البرسا" بعد غد السبت أمام ريال سوسييداد على ملعب أنويتا في الدوري الإسباني.





- مفاجأة.. نجم برشلونة ينتقل إلى ريال بيتيس





كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن الإسباني كارليس ألينيا لاعب وسط نادي برشلونة سينضم إلى نادي ريال بيتيس في يناير القادم، كما ذكرت الصحيفة أن ألينيا سينضم إلى نادي ريال بيتيس في الشتاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.





- إنتر ميلان يغري مارتينيز وبرشلونة يترقب





كشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن وكلاء أعمال لاوتارو مارتينيز سيعقدون اجتماعًا مع إدارة إنتر ميلان لمناقشة تحسين عقد اللاعب الأرجنتيني، وأضافت التقارير بأن نادي إنتر ميلان يريد رفع راتب اللاعب الذي يتقاضاها في الموسم ومضافعته من 2 مليون يورو إلى 4 مليون يورو، وتابعت التقارير بأن إنتر ميلان يرغب أيضًا في رفع قيمة كسر العقد من 111 مليون يورو إلى 200 مليون يورو.





- مدافع برشلونة مطلوب في 5 أندية





أفادت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك 5 أندية ترغيب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي حال قرر النادي الكتالوني الاستغناء عنه في يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وأشارت الصحيفة إلى أن أندية موناكو الفرنسي وبايرن ليفركوزن الألماني وميلان الإيطالي وواتفورد وساوثمهامبتون الإنجليزيين مهتمون بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي.





- مفاجأة .. ليفربول يقطع الطريق على برشلونة في الصفقة المنتظرة





ذكرت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية نقلاً عن لوباريزيان الفرنسية أن المدير الفني الألماني يورجن كلوب أجرى محادثات مع وكيل نيمار لبحث إمكانية ضمه في الميركاتو الشتوي المقبل، وأشارت التقارير أن ليفربول يضع نيمار في قائمة أولوياته في حالة رحيل أحد الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في الصيف القادم.



