



انطلقت مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، ب3 مباريات مثيرة.



وحقق الوحدة فوزا ثمينا أمام ضيفه العدالة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك عبدالعزيز، فيما فاز فريق الرائد على مضيفه الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن فاجئ فريق أبها الجميع بفوزه الكبير على مضيفه الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويحتل كارلوس إدواردو، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، برصيد 8 أهداف.



وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-



1- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 8 أهداف.



2- عبدالرزاق حمدالله "النصر" برصيد 7 أهداف.



3- كارليس أندريا "العدالة" برصيد 7 أهداف.



4- بافيتمبي جوميز "الهلال" برصيد 6 أهداف.



5- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 6 أهداف.



6- عمر السومة "الأهلي" برصيد 6 أهداف.



7- رومارينيو "الاتحاد" برصيد 6 أهداف.



8- كارلوس ستراندبيرغ "الحزم" برصيد 5 أهداف.



9- دجانيني تافاريس "الأهلي" برصيد 5 أهداف.



10- ميتشيل تي فريدي "الفتح" برصيد 5 أهداف.



يذكر أن حمد الله توج بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف.





