عبدالله النجار: الأزهر تجربة رفعت من شأن مصر في العالم الإسلامي

قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر تجربة عمرها 1050 عامًا، ورفع شأن مصر في العالم الإسلامي والقارة الإفريقية، فمصر من خلال الأزهر حافظت على علوم الإسلام وقدمتها إلى الإنسانية جمعاء.



وتابع "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الدول التي تحارب الأزهر الآن هي من تعلمت في الأزهر الشريف، وكانت مصر تستقبل طلابها في مدينة البعوث الإسلامية، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على البعد الروحي للأزهر الشريف في العالم الإسلامي.



وأشار إلى أن مستوى التعلم الآن ليس كما كان منذ 5 عقود، ليس في مصر فقط بل في أوروبا، لافتَا إلى أن زملائه الذين ذهبوا للدراسة في الخارج مؤخرًا لم يجدوا التعليم، كما كان في السابق بسبب وسائل التكنولوجيا التي تزاحم العلم.

