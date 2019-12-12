آرسنال يتعادل مع ستاندارد لييج البلجيكي ويتأهل لدور الـ32 في الدوري الأوروبي

تعادل فريق أرسنال الإنجليزي مع فريق ستاندارد لييج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.





أهداف مباراة آرسنال ضد ستاندارد لييج :-

وسجل صامويل باستين هدف فريق ستاندارد لييج الاول في المباراة بالدقيقة 47، وعزز سليم املاه النتيجة للفريق البلجيكي في الدقيقة 60 من الشوط الثاني، وقلص المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت النتيجة لفريق أرسنال في الدقيقة 78، وتعادل ساكا للجانرز في الدقيقة 81 من المباراة.





ترتيب مجموعة أرسنال في الدوري الاوروبي :-

وتأهل فريق أرسنال لدور الـ32 من بطولة الدوري الاوروبي كمتصدر من مجموعته برصيد 11 نقطة، بينما ودع الفريق البلجيكي منافسات البطولة الأوروبية بعد احتلاله المركز الثالث برصيد 8 نقاط.





ونجح فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني للصعود إلى الدور المقبل أيضاً بالرغم من الخسارة في مباراته الأخيرة بالمجموعة من فريق فيتوريا غيمارايش البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.





موعد مباراة أرسنال المقبلة :-

ومن المقرر أن يلتقي فريق أرسنال ضد فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن الأندية التي احتلت المركز الثالث بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا سوف تنتقل للمشاركة بدور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، وستقام قرعة البطولتين يوم الاثنين المقبل.