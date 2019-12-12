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أنقرة: قرار الإبادة الأرمنية يعرض العلاقات التركية الأمريكية للخطر

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:46 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت تركيا، مساء الخميس، أن قرار الكونجرس الأمريكي في شأن الإبادة الأرمنية يعرض العلاقات التركية الأمريكية للخط، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


وخلال السنوات الأخيرة، توالت الاعترافات الدولية بمجازر الأرمن، مؤكدة أن تلك المذابح على يد العثمانيين جريمة ضد إنسانية.

واعترفت نحو 48 ولاية أمريكية، وأكثر من 30 دولة ومنظمة دولية بالإبادة الأرمينية، إضافة إلى قيام الكنيسة الكاثوليكية "الفاتيكان" بفتح الأرشيف المتعلق بإبادة الأرمن في تركيا. 

كما اعترف البرلمان الألماني بالإبادة الأرمينية، وهو ما اعتبره خبراء أنه أكبر إثبات ودليل، خاصة أن برلين كانت حليفا رئيسيا لأنقرة أثناء الحرب العالمية الأولى، علاوة على أن ألمانيا تمتلك جميع أسرار الدولة العثمانية. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف في أبريل/نيسان الماضي، الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك بـ"الجريمة العظمى" للمرة الثانية، وهو المصطلح المستخدم للإشارة إلى التهجير والقتل اللذين ارتكبا بحقهم عام 1915.

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الكلمات المفتاحية

قرار عالمى تركيا الكونجرس العلاقات الخطر الإبادة الأرمنية أنقرة أمريكا

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