التعليم تتفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الحكومية الدولية بأكتوبر

زار الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ولجنة من قطاع التعليم العام، المدرسة الحكومية الدولية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة المستمرة وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدائم على حسن سير العملية التعليمية بالمدارس الرسمية الدولية.





وتفقد حجازي، خلال الزيارة، قاعات الدراسة وشارك التلاميذ في بعض الأنشطة التي يمارسونها، وقاعات الأنشطة المختلفة (الألعاب والموسيقى والمعامل والمكتبة) للوقوف على مدى تفعيل تلك الأنشطة.





وطالب حجازي، خلال اجتماعه مع الدكتورة نجوى عبد المعطى مدير عام إدارة السادس من أكتوبر ومديرة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين والإداريين، بضرورة وجود سجل لكل طالب يتعلق بحالته الدراسية والمرضية (إن وجد) وأن المدرسة وأولياء الأمور شركاء فى بناء شخصية التلاميذ.



