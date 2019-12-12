إسرائيل تطالب بإعلان حماس منظمة إرهابية

طالب مندوب إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس، اعلان حركة حماس منظمة إرهابية، باعتبار تلك الخطوة ستكون سبباً في الاستقرار الإقليمي.







وقال بحسب ما نقلت القناة العشرين الإسرائيلية، إنه "على سفراء العالم في مجلس الأمن الانضمام إلى إسرائيل وإعلان حماس منظمة إرهابية في مجلس الأمن"، وأضاف أن "ذلك سيزيد من الاستقرار الإقليمي، وأن حماس تستثمر الملايين لإطلاق الصواريخ ولبناء الأنفاق التي تهدف لخطـف وقـتـل المستوطنين".







وفشل مشروع قرار أمريكي في ديسمبر الماضي، بالأمم المتحدة في إدانة حركة حماس بسبب أنشطتها ضد إسرائيل، بعد تأييد 87 دولة في العالم له، فيما تحركت دولة الكويت لإحباطه.



