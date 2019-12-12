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إسرائيل تطالب بإعلان حماس منظمة إرهابية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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بوابة الفجر
وكالات
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طالب مندوب إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داني دانون، اليوم الخميس، اعلان حركة حماس منظمة إرهابية، باعتبار تلك الخطوة ستكون سبباً في الاستقرار الإقليمي.



وقال بحسب ما نقلت القناة العشرين الإسرائيلية، إنه "على سفراء العالم في مجلس الأمن الانضمام إلى إسرائيل وإعلان حماس منظمة إرهابية في مجلس الأمن"، وأضاف أن "ذلك سيزيد من الاستقرار الإقليمي، وأن حماس تستثمر الملايين لإطلاق الصواريخ ولبناء الأنفاق التي تهدف لخطـف وقـتـل المستوطنين".



وفشل مشروع قرار أمريكي في ديسمبر الماضي، بالأمم المتحدة في إدانة حركة حماس بسبب أنشطتها ضد إسرائيل، بعد تأييد 87 دولة في العالم له، فيما تحركت دولة الكويت لإحباطه.




وتضمن مشروع القرار الأمريكي مناقشة نشاطات حركة حماس والفصائل المسلحة الأخرى في غزة، واستمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، بهدف نزع الشرعية عنها، خاصة في ظل الحراك الذي تبذله حركة حماس من أجل محاولة الاعتراف بها إقليمياً ودولياً.
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الكلمات المفتاحية

منظمة ارهابية مجلس الامن حماس اﻟﻌﺎﻟﻢ اعلان اسرائيل

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