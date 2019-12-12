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ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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الدوري السعودي
الدوري السعودي
أميرة فطيم
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بدأت مواجهات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2019، بثلاثة مباريات مثيرة

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري السعةدي للمحترفين عقب انتهاء مواجهات اليوم الخميس:-

مباراة الوحدة ضد العدالة

حقق الوحدة فوزا ثمينا أمام ضيفه العدالة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك عبدالعزيز، ضمن منافسات الجولة الحادية عسر من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أنسيلمو أهداف اللقاء لصالح الوحدة بتمريرة حاسمة استقرت في شباك العدالة عند الدقيقة 34، من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أحرز البرازيلي ريناتو شافيز الهدف الثاني، بعدما استغل تمريرو زميله الأسترالي غودوين ليضعها في مرمى العدالة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 21 نقطة ليتصدر الترتيب مؤقتاً، فيما تجمد رصيد العدالة عند 8 نقاط في المركز 14 مؤقتاً.

مباراة الرائد ضد الشباب

حقق فريق الرائد فوزا ثمينا أمام مضيفه الشباب، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بينهم، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتتح رائد الغامدي أهداف اللقاء لصالح الرائد عند الدقيقة 23 بعدما استغل تمريرة من زميله محمد الدوسري ليضعها في مرمى الشباب عند الدقيقة 23.

وأحرز محمد العمري الهدف الثاني، بتمريرة حاسمة استقرت في شباب الشباب عند الدقيقة 33.

فيما سجل محمد سالم هدف تقليص الفارق من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني أحرز رائد الغامدي الهدف الثالث لفريقه والثاني له عند الدقيقة51، قبل أن يسجل غوانكا الهدف الثاني للشباب عند الدقيقة 67.

وسجل جلال داوودي الهدف الرابع للرائد عند الدقيقة 86، فيما أحرز الكولومبي دانيلو أسبريلا الهدف الثالث للشباب عند الدقيقة 90+ 4، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الرائد على الشباب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وبهذا الفوز؛ ارتفع رصيد الرائد إلى 17 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد الشباب في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.


-مباراة أبها ضد الحزم

فاز فريق أبها، على مضيفه الحزم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وأحرز البرازيلي فاجنر أليماو الهدف الأول لصالح أبها عند الدقيقة 29، قبل أن يدرك الحزم هدف التعادل، فيما سجل فانيفا إيما الهدف الثاني عند الدقيقة 39.

وسجل كريم العواضي الهدف الثالث عند الدقيقة 52، فيما نجح إدريس فتوحي من إحراز هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع فريق أبها رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، فيما تجمَّد رصيد الحزم عند 14 نقطة، ليتراجع للمركز التاسع.


ويأتي ترتيب الدوري السعودي للمحترفين كالتالي:-


1- الوحدة برصيد 21 نقطة

2- الهلال برصيد 20 نقطة

3- النصر برصيد 20 نقطة

4- الأهلي برصيد 20 نقطة

5- التعاون برصيد 19 نقطة

6- الفيصلي برصيد 17 نقطة

7- أبها برصيد 17 نقاط

8- الرائد برصيد 17 نقاط

9- الشباب برصيد 15 نقاط

10- الحزم برصيد 14 نقاط

11- الفيحاء برصيد 13 نقاط

12- الاتحاد برصيد 12 نقاط

13- الاتفاق برصيد 10 نقط

14- العدالة برصيد 8 نقاط

15- الفتح برصيد 5 نقاط

16- ضمك برصيد 4 نقاط
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