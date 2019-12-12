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البنتاجون لتركيا: التخلي عن المنظومة "إس 400" مقابل طائرات "إف 35"

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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منظومة إس 400 الروسية
منظومة إس 400 الروسية
الفجر
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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم الخميس، أنها على علم بأن هناك اختبارات لمنظومة الدفاع الروسية "إس 400" بتركيا، مشيرة إلى أنه إذا أرادت أنقرة العودة لبرنامج الطائرات الأمريكية "إف 35"، فعليها التخلص من المنظومة الروسية.

وقالت البنتاجون: إننا "نعلم أن ثمة اختبارات لمنظومة (إس 400) في تركيا.. وإذا أرادوا العودة إلى برنامج إف 35، عليهم أن يتخلصوا من منظومة إس 400، ولا مؤشر على أنهم يقومون بذلك".

وجاء ذلك بعد أن أيدت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، تشريعا لفرض عقوبات على تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا وشرائها المنظومة الصاروخية الروسية، في أحدث تحرك بالمجلس لحث الرئيس دونالد ترامب على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة.

وصوتت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون بواقع 18 صوتا مقابل أربعة أصوات لصالح طرح "قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم داعش الإرهابي من جديد لعام 2019" للتصويت في المجلس بكامل هيئته.

ولكي يصبح التشريع قانونا، يجب أن يوافق عليه مجلس النواب، الذي أقر تشريعه الخاص لفرض عقوبات على تركيا بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا في أكتوبر، ثم يوقع عليه ترامب.

ومن جانبها تعهدت تركيا، التي لم تتراجع عن خططها لشراء المنظومة الروسية رغم زيارة رئيسها رجب طيب أردوغان للبيت الأبيض في الآونة الأخيرة، بالرد على أي عقوبات أمريكية بسبب شراء المنظومة.

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الكلمات المفتاحية

منظومة إس 400 طائرات إف 35 تركيا المنظومة الروسية البنتاجون إس 400

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