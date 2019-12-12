عائشة بن أحمد ثاني بطلات فيلم حسن الرداد الجديد

مازال الفنان حسن الرداد مستمر في الترويج لفيلمه الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث كشف حسن الرداد عن إحدي بطلات فيلمه الجديد، من خلال نشر صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة عائشة بن أحمد.



وكان حسن الرداد قد أثار حيرة متابعيه مؤخرًا على "إنستجرام" بعدما نشر صورة جمعته فنانة تدير ظهرها للكاميرا، وأخبر متابعيه إنها ستكون بطلة مشروعه الجديد، وقام بسؤالهم:"تفتكروا مين الممثلة اللي معايا فى الصورة؟، و هل العمل ده فيلم جديد ولا مسلسل؟



ولم تمر سوي ساعات قليلة حتى كشف عن وجه الفنانة أمينة خليل، مُشيرًا أن العمل الذي سيجمعه بها، سيكون فيلمًا سينمائيًا جديدًا، ولكنه لم يكشف عن اسم الفيلم حتي الآن.

مشاركة حسن الرداد في" الزوجة١٨"



يُشار أنَّ الفنان حسن الرداد خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨"، والمسلسل بطولة حسن الرداد، محمود الليثى، محمود البزاوي، ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب، ومن تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري.





مشاركة حسن الرداد في موسم الرياض



والجدير بالذكر أنَّ حسن الرداد شارك مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض بالسعودية بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية تأليف السيناريست محمد عز، وأحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي، بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، إدوارد، مايا دياب، إيمان العاصي، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.

