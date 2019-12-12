Advertisements
Advertisements
Advertisements

عائشة بن أحمد ثاني بطلات فيلم حسن الرداد الجديد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:54 م
Advertisements
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
مازال الفنان حسن الرداد مستمر في الترويج لفيلمه الجديد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كشف حسن الرداد عن إحدي بطلات فيلمه الجديد، من خلال نشر صورة جديدة له، ظهر في الصورة وهو برفقة الفنانة عائشة بن أحمد.

وكان حسن الرداد قد أثار حيرة متابعيه مؤخرًا على "إنستجرام" بعدما نشر صورة جمعته فنانة تدير ظهرها للكاميرا، وأخبر متابعيه إنها ستكون بطلة مشروعه الجديد، وقام بسؤالهم:"تفتكروا مين الممثلة اللي معايا فى الصورة؟، و هل العمل ده فيلم جديد ولا مسلسل؟

ولم تمر سوي ساعات قليلة حتى كشف عن وجه الفنانة أمينة خليل، مُشيرًا أن العمل الذي سيجمعه بها، سيكون فيلمًا سينمائيًا جديدًا، ولكنه لم يكشف عن اسم الفيلم حتي الآن.
مشاركة حسن الرداد في" الزوجة١٨"

يُشار أنَّ الفنان حسن الرداد خاض الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "الزوجة١٨"، والمسلسل بطولة حسن الرداد، محمود الليثى، محمود البزاوي، ناهد السباعى، شيماء سيف، سلوى خطاب، ومن تأليف ورشة كتابة محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، إخراج مصطفى فكري.


مشاركة حسن الرداد في موسم الرياض

والجدير بالذكر أنَّ حسن الرداد شارك مؤخرًا في فعاليات موسم الرياض بالسعودية بمسرحية "لوكاندة الأوباش"، والمسرحية تأليف السيناريست محمد عز، وأحمد فوزي، ومن إخراج أشرف ذكي، بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، هالة فاخر، إدوارد، مايا دياب، إيمان العاصي، حمدى الميرغنى، شيماء سيف، سعد الصغير، أوس وأوس، وحسن عبد الفتاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خليل

أخبار تهمك

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

الآن

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 18 ساعة

ترتيب الدوري المصري اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يقدم مودريتش + 50 مليون يورو مقابل ضم «الصخرة»

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 12-12-2019 في الدوري المصري للمحترفين

منذ أقل من ساعتين

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

الآن

اونلاين yalla kora مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز kora live

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 7 ساعات

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر الزمالك وبيراميدز اليوم| نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك مباشرة بدو تقطيع

منذ أقل من ساعتين

LIVE| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة لايف رابط الزمالك TIME ZAMALEK يلا شوت ماتش الزمالك PLUS

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

الآن

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" بموسم الرياض

حسن الرداد يروج لمسرحيته "لوكاندة الأوباش" (فيديو)

من داخل الاستوديو.. عصام كاريكا يُعلن عن تحضيريه لأغاني "لوكاندة الأوباش"

مايا دياب تظهر بلوك جديد في أحدث ظهور لها

"لوكندة الأوباش" ترفع لافتة "sold out"

نجوم مسرحية "لوكاندة الأوباش" يلتقطون الـ"سلفي" مع الجمهور

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:57 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

06:05 م

live| مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش النصر KSA SPORT المفتوحة

06:15 م

KSA LIVE| مشاهدة مباراة النصر ضد التعاون بث مباشر.. نتيجة مباراة النصر اليوم.. يلا شوت LIVE رابط ماتش النصر PLUS

06:22 م

ترتيب الدوري المصري اليوم

06:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status