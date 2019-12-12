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فيليب برهام: مصر بها استثمارات ضخمة للمملكة المتحدة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:29 م
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فيليب برهام
فيليب برهام
هدى عبدالرازق
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قال فيليب برهام، المبعوث الخاص لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، إن لندن ستسضيف قمة لتشجيع الاستثمار بين بريطانيا وأفريقيا في 20 يناير المقبل، حيث ستضم القمة عدد من رؤساء الدول الأفريقية، وأعضاء من الحكومة البريطانية، واقتصاديون بريطانيون وأفارقة.

وأشار "برهام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أنهم يبحثون على زيادرة الاستثمارات بين أفريقيا وبريطانيا، وتنوع مجالاتها، مضيفا أنهم يريدون إيجاد شراكة جديدة باستثمارات جديدة.

وأضاف أن مصر بها استثمارات ضخمة للمملكة المتحدة، حيث تعد بريطانيا من أكبر المستثمرين في مصر، وذلك وفقا لتصريحات الحكومة المصرية، معربا عن تفاؤلهم بمستقبل الاستثمار في مصر.
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