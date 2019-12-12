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الذهب يتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:18 م
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
وكالات
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تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع صعود البورصة الأمريكية وارتفاع سعر الدولار، عقب تغريدة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بوجود صفقة تجارية قريبة مع الصين.

وهبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1472.30 دولاراً للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1468.53 دولار للأوقية .

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار  بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 97.471.
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