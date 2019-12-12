خبير استراتيجي يكشف أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية

كشف اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الاستراتيجي، عن أهمية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، موضحًا أن هناك صراعات في الدولة الإفريقية تعيق عملية التنمية، مؤكدًا أن الصراعات تعد من أخطر الأشياء التي تواجه القارة الإفريقية، وتعرقل عملية التنمية في القارة لعقود كثيرة، ولذلك حرصت الدولة المصرية على إقامة هذا المحفل.



وأشار "عبد الواحد"، خلال حواره مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، إلى أن محفل منتدى السلام والتنمية بأسوان أقامته مصر على غرار المحافل الدولية، لافتًا إلى أنه الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.



وأوضح أن المنتدى ناقش قضايا الأمن والسلم والتنمية عن طريق خبراء متخصصين في هذا المجال، مشيرًا إلى أن توصيات المنتدى ستكون خارطة طريق للقارة.

