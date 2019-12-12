اخبار الطقس الان في مصر ودعاء نزول المطر .. أبرز تريندات "جوجل" اليوم الخميس 12/12/2019

تصدرت اخبار الطقس الان في مصر تريندات محرك البحث الشهير "جوجل، حيث شهد طقس مصر اليوم تقلبات في الأحوال الجوية، ليتابع المواطنين اخبار الطقس في مصر، وساد اليوم طقس شديد البرودة، كما سقطت الأمطار على المدن الساحلية إلى القاهرة وبعد المناطق من شمال الصعيد.





كما تصدر دعاء نزول المطر مؤشرات بحث "جوجل" في مصر، حيث يلتزم الشعب المصري بالطابع الديني والقيم والتقاليد الأخلاقية، ليبحثون عن دعاء نزول المطر وهو كما يردده النبي عليه الصلاة والسلام: " اللهم صيبا نافعا "، وهناك أدعية آخرى لنزول المطر مثل: " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ".