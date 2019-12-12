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أسما سليمان تنضم لفيلم" مش أنا" مع تامر حسني

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:08 م
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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انضمت الفنانة الشابة اسما سليمان، إلى فيلم " مش أنا" الذي يقوم ببطولته الفنان تامر حسني، وتشارك أسما في الفيلم بدور كوميدي مختلف عليها حيث ستكون معظم مشاهدها معه .

يذكر أن آخر أعمال "أسما"  مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك في حكايه " أكدب عليا شوية" والتي حققت خلالها نجاحًا كبيرًا.

فيلم "مش أنا" يعد التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، حيث يقدمها تامر في السينما بشكل جديد مختلف ويراهن عليها بقوة.

وفى سياق آخر، ينتظر حسني عرض فيلمه "الفلوس" المقرر طرحه بدور العرض يوم 3 يناير المقبل، ويشارك في بطولته تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، وظهور عدد من النجوم ضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطى.

مشاركة تامر حسني لفيلم "مش أنا"


والجدير بالذكر أنَّ تامر يستعد حاليًا لتحضير فيلمه الجديد "مش أنا" والفيلم بطولة تامر حسني، حلا شيحة وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجي وتامر حسني، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني
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الكلمات المفتاحية

نانسي إبراهيم مش انا زينة خالد الصاوي تامر حسني الفلوس أسما سليمان 5 يناير

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