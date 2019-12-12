رفع الحد الأقصى والتقسيط.. تفاصيل تعديل نظام مشروع علاج الصحفيين

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة عضو مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد، عن موافقة مجلس النقابة، برئاسة ضياء رشوان، على مقترحها بزيادة الاشتراك ليصبح 180 جنيهًا، ليصبح سعرًا موحدًا لجميع المشتركين، سواء فيما يتعلق بالسن أو صلة القرابة، وبالنسبة للمعاشات، تصبح قيمة الاشتراك 100 جنيه للعضو.





وقالت اللجنة إن المجلس وافق على زيادة ميزانية تكلفة العلاج السنوية للعضو من 12 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه، ويزيد سعر الكوبون من 15 جنيه إلى 50 جنيه، ورفع الحد الأقصى لعلاج الأسنان من 400 جنيه إلى ألف جنيه للعضو، وللأسرة من ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه.





وأضافت اللجنة أنه تم رفع الحد الأقصى لتكلفة العمليات الجراحية من 18 ألف جنيه إلى 35 ألف جنيه، ولأول مرة يعتمد المشروع نظام التقسيط؛ حيث يدفع العضو 50% من قيمة الاشتراك،والباقي يتم تقسيطه على 3 أشهر تخصم من بدل التدريب والتكنولوجيا.



