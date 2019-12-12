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بـ"قميص نوم"دوللي شاهين من داخل غرفة نومها تشعل إنستجرام (صور)

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:57 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة مرتدية "قميص نوم باللون الابيض مكشوف الصدر وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت على مكياج ناعم".


وعلقت دوللي شاهين، على الصورة قائلة: "مرحبًا".



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة اللبنانية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"قمر بتجنني حلوه بزاف بزاف" وأضاف آخر "جلالة الملكة العظيمة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"نورتي".

ويذكر أن آخر أعمال دوللي شاهين، أغنية "الحاجه دعيالك"، على طريقة الفيديو كليب، وحقق الكليب نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهي "يوتيوب"، الأغنية من كلمات شفيق كارم، ومن ألحان تومي، ومن توزيع أشرف البرنس.
بـ"قميص نوم"دوللي شاهين من داخل غرفة نومها تشعل إنستجرام (صور)
بـ"قميص نوم"دوللي شاهين من داخل غرفة نومها تشعل إنستجرام (صور)
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الكلمات المفتاحية

دوللي شاهين

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