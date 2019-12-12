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مصطفى بكري يكشف آخر التطورات بشأن التعديل الوزاري

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:08 م
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مصطفى بكري
مصطفى بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن التعديل الوزاري المرتقب لن يكون محدود مثلما يشير البعض، لافتَا إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مقابلات مع بعض المرشحين للمناصب الوزارية، ولكن تم تأجيل الإعلان عن هذا التعديل لمزيد من الفحص.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الكثير من الأنباء والأخبار التي تنشر حول التعديل الوزاري لا صحة لها، معقبًا: "حتى الآن رئيس الوزراء هو الباقي".

وأشار إلى أن هناك تغير واسع في الهيئات والعديد من الصحف القومية، وتم الانتهاء من الدراسات اللازمة لتطوير منظومة الإنتاج الإعلامي والصحفي الفترة المقبلة، وسيتم تطبيق هذا الأمر بعد التعديل الوزاري.
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مصطفى بكري صدي البلد توك شو التعديل الوزاري اخبار مصر

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