مبعوث بريطانيا للقرن الأفريقي: منتدى أسوان خطوة للابتكار



وأشار "ريلي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن منتدى أسوان للسلام والتنمية يعد خطوة للابتكار، ولصنع الاختلاف، وادخال القرارات حيز التنفيذ من خلال التنفيذ المبتكر لجعل التحديات عبارة عن فرص.



وأضاف المبعوث الخاص لبريطانيا في القرن الأفريقي، أن المملكة المتحدة فخورة أن تكون شريكة في بناء الرخاء، والسلام والتنمية.



هذا وقد اختتمت فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية منذ قليل، بعد أن استمر على مدار يومين، وشهد عدد من الجلسات، وتناولت عدد من القضايا مثل أمن الطاقة، وتعزيز دور المرأة الأفريقية في تحقيق الأمن والسلم.

قال جوليان ريلي، المبعوث الخاص لبريطانيا في القرن الأفريقي، إن المملكة المتحدة ومصر شركاء في الرخاء، مشيرًا إلى أن منتدى أسوان يتمحور في تحقيق التنمية والأمن والسلام، ولهذا سعوا لدعم هذه المبادرة.