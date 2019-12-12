خالد بن شيبة يكتب: التنمر مغلف بالمزاح

في الماضي كانت مشكلة التنمر موجودة بشكل واسع بين الأفراد والجماعات ولا كانت تخلو منها مؤسسة تعليمة ولا إدارة من الإدارات ولا منشأة خاصة من وجود أشخاص يعانون من التنمر بدون ان يشعر بذلك المشاهد لهذا المنظر .





ان هذا النوع من انواع التنمر ومصنف من الأمراض النفسية أيضاً فينتهي الموضوع ويصنف على انها مزحة عابرة تحدث بشكل طبيعي للغاية .





وأما الآن في هذا الزمن اصبح الجميع على قدر عالٍ من الفهم والإدراك ومعرفة الأشخاص من المرضى الذين يعانون من هذا المرض ومن هنا ادعوا كل مسؤول في اي مجال من المجالات ان ينظر لهذه الأمور بالنظرة الجادة لإيجاد حل لها



