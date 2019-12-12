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البورصات الأوربية تغلق على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:47 م
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مؤشر كاك الفرنسي
مؤشر كاك الفرنسي
وكالات
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أغلقت البورصات الأوربية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد تصريحات ترامب حول عقد صفقة تجارية مع الصين وتثبيت البنك المركزي الأوربي أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 407.5 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.8 بالمائة ليسجل 7273.4 نقطة.

وقفز مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.6 بالمائة ليسجل 13221.6 نقطة.

وصعد مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 5884.1 نقطة.

وهبطت اسعار اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة لتسجل 1.1115 دولار.
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