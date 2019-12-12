أبوالقمصان: "قانون الإخوان للأحوال الشخصية كان هيرجع مصر 100 سنة للوراء"



وأشارت "نهاد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس، إلى أن الإخوان قدموا في فترة حكمهم تعديل لقانون الأحوال الشخصية من أسوء ما يمكن، حيث أنه كان سيرجع بمصر إلى الوراء 100 سنة.



وأضافت أن الرئيس السيسي مقدر لما فعلته المرأة، وكل ما يستطيع القيام به للمرأة يفعله، منوهة بأن كل المسودات المقدمة لتعديل قانون الأحوال الشخصية سيئة جدًا، معقبة: "إزاي لحد دلوقتي بناقش إن الست لا تمضي عقدها إلا بولي".



قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية أثبتت قوة وشجاعة، حيث تعرضت مصر لزلزال سياسي واقتصادي، ومع ذلك صمدت المرأة المصرية، وسندت بلدها.