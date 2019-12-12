رضوى الشربيني تعتذر لجمهورها على الهواء.. والسبب (فيديو)

اعتذرت الإعلامية رضوى الشربيني، لجمهورها، على الهواء، موضحة أنها كانت تتحدث في مقدمة يوم الخميس الماضي عن قصة حقيقية لشقيقتين، وقالت في نهاية القصة: "لازم نقول الحمد لله ونبوس الناس إللي ربنا مكتبش ليها نعمة البصر أو السمع أو غيره"، معلقة: "أنا لم أقصد، أنا بعتذر على الهواء".



وتابعت "الشربيني"، خلال تقدين برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الخميس: "أنا ماكنش قصدي خالص إن فاقدي هذه النعم أقل مننا، بل بالعكس هم أفضل منا 100 ألف مرة، وربنا سيجازيهم خيرًا في الدنيا والآخرة".



وأوضحت أن ما تقصده هو أن هذه النعم ليست شيئًا عاديًا، ويجب على الكل أن يحمد الله عليها، ولكن لا تقصد التقليل من شأن أي شخص آخر، مستكملة: "أعوذ بالله من إني أقلل من شأن أي حد، أنا أقل من أي حد، قد يكون خانني التعبير، ولكن واجب عليا الاعتذار، اللي مش بيشوف أو مش بيمشي أحسن مني 100 ألف مرة".

